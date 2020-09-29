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    Зеленський приїхав до Вінниці

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    <span>Володимир Зеленський у Вінниці відвідав новий спорткомплекс</span> - Зеленський приїхав до Вінниці
    Володимир Зеленський у Вінниці відвідав новий спорткомплекс

    Попередній візит, анонсований у липні, було скасовано

    29 вересня президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Вінницької області.

    Gро це повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що глава держави огляне об’єкти інфраструктури, реконструйовані в межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема Зеленський у Вінниці вже відвідав новий спорткомплекс.

    Він також проведе засідання Національної ради реформ.

    Зазначимо, що відвідати Вінниччину цьогоріч Зеленський уже мав двічі. Але візит все відкладався.

     Читайте також: Віктор Бронюк йде у владу. Розмова про оленів у політиці, свою партію і кидок «слуг народу»



    Вінниця будівництво Володимир Зеленський президент спорткомплекс
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