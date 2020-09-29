Зеленський приїхав до Вінниці
Володимир Зеленський у Вінниці відвідав новий спорткомплекс
Попередній візит, анонсований у липні, було скасовано
29 вересня президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Вінницької області.
Gро це повідомляє пресслужба президента.
Зазначається, що глава держави огляне об’єкти інфраструктури, реконструйовані в межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема Зеленський у Вінниці вже відвідав новий спорткомплекс.
Він також проведе засідання Національної ради реформ.
Зазначимо, що відвідати Вінниччину цьогоріч Зеленський уже мав двічі. Але візит все відкладався.
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