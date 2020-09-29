Реформа ЗНО екс-міністра освіти Гриневич спровокувала запеклі суперечки



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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь має зауваження до рішень колишнього керівництва Міносвіти

Ініціативу колишнього керівництва Міносвіти розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Відповідно наказу МОН від 9 липня 2019 року, який підписала тодішній міністр освіти України Лідія Гриневич, ЗНО з української мови і літератури в наступному році матиме дві форми.

Зокрема, випускники, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти та планують вступати до закладів вищої освіти, у 2021 році матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО - з української мови і літератури чи лише з української мови.



На таку ініціативу колишнього керівництва МОН дуже критично відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, комплексне ЗНО з української мови та літератури треба зберегти.



«..натомість пропонуємо розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: «гуманітарні» чи «технічні», - написав Кремінь у Facebook, апелюючи зі своє вимогою про збереження комплексного ЗНО до Кабміну.

Свою позицію щодо ініціативи Гриневич також висловлюють і вчителі.



«Шановне МОН, зробіть добру справу і визнайте нечинним наказ 945 від 09.07.2019. Скасування обов'язкового тестування з української літератури для вступу на окремі спеціальності призведе до того, що діти взагалі перестануть читати. Знання мови і літератури йдуть пліч-о-пліч. Читання розвиває інтелектуальні здібності, збагачує словниковий запас, полегшує засвоєння граматики мови», - пише заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови львівського ліцею № 70 Маряна Проців у коментарях до допису в Facebook.

Однак, деякі освітяни мають протилежну думку, і вказують на доцільності розділення української мови та літератури.

«Українська мова та література - це два різних предмети. Тому варто і рахувати як два. А ті, хто читали твори, будуть і далі читати. Інколи, не проходять поріг через літературу ті, хто добре розуміє точні чи природничі науки. Хто хоче вибрати гуманітарні професії, той хай і складає обидва предмети. До цього питання потрібно підходити виважено, а не кричати і вигадувати різні негативні тлумачення,- прокоментувала ситуацію Ольга Матійчук освітньому порталу «Всеосвіта».