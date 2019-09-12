Зеленський зустрівся із президентом Фінляндії
У присутності президентів України та Фінляндії буде підписано низку двосторонніх документів
Президент Володимир Зеленський 12 вересня проводить зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася у Маріїнському палаці. Глави двох держав оглянули стрій почесної варти.
Після цього відбулося представлення офіційних делегацій та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем.
Після завершення зустрічі Зеленського та Нііністьо у вузькому колі передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.
Крім того, у присутності глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.
Нагадаємо, о 17 годині у Маріїнському палаці відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.