Зеленський зустрівся із президентом Фінляндії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Нііністьо відбулася у Маріїнському палаці

У присутності президентів України та Фінляндії буде підписано низку двосторонніх документів

Президент Володимир Зеленський 12 вересня проводить зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася у Маріїнському палаці. Глави двох держав оглянули стрій почесної варти.

Після цього відбулося представлення офіційних делегацій та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем.

Після завершення зустрічі Зеленського та Нііністьо у вузькому колі передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

Крім того, у присутності глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, о 17 годині у Маріїнському палаці відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.