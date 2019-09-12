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    Зеленський зустрівся із президентом Фінляндії

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    Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Нііністьо відбулася у Маріїнському палаці - Зеленський зустрівся із президентом Фінляндії
    Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Нііністьо відбулася у Маріїнському палаці

    У присутності президентів України та Фінляндії буде підписано низку двосторонніх документів

    Президент Володимир Зеленський 12 вересня проводить зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася у Маріїнському палаці. Глави двох держав оглянули стрій почесної варти.

    Після цього відбулося представлення офіційних делегацій та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем.

    Після завершення зустрічі Зеленського та Нііністьо у вузькому колі передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

    Крім того, у присутності глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

    Нагадаємо,  о 17 годині у Маріїнському палаці відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.

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