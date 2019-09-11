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    Завтра до України прибуде президент Фінляндії: програма візиту

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    <p>Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибуде з офіційним візитом до України</p> - Завтра до України прибуде президент Фінляндії: програма візиту

    Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибуде з офіційним візитом до України

    О 16:45 пройде церемонія підписання українсько-фінських документів

    Президент Володимир Зеленський 12 вересня проведе переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту до України.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    О 15:00 у Маріїнському палаці у Києві запланована офіційна церемонія зустрічі президентів.

    О 16:45 пройде церемонія підписання українсько-фінських документів.

    Потім о 17 годині у Маріїнському палаці відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.

    До слова, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

    Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.

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