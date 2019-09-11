Завтра до України прибуде президент Фінляндії: програма візиту
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибуде з офіційним візитом до України
О 16:45 пройде церемонія підписання українсько-фінських документів
Президент Володимир Зеленський 12 вересня проведе переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту до України.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
О 15:00 у Маріїнському палаці у Києві запланована офіційна церемонія зустрічі президентів.
О 16:45 пройде церемонія підписання українсько-фінських документів.
Потім о 17 годині у Маріїнському палаці відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.
До слова, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.
Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.