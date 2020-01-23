Зеленський розповів про переговори з РФ щодо нового звільнення українців



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Президент Володимир Зеленський спілкувався із ЗМІ в Ізраїлі

На Тристоронній контактній групі у Мінську сторони узгодили попередній список обміну, але ще будуть доповнювати перелік встановлених осіб

Україна проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії», – сказав Зеленський.

Раніше в СБУ повідомили, що бойовики на Донбасі тримають у полоні 184 українців.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23-24 січня перебуває з робочим візитом в Ізраїлі з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-ій річниці визволення концтабору Аушвіц.

Як повідомляв Главком, Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

До слова, президент Литви не поїхав до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін. Першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на форумі.

На заходи в Ізраїль не поїхав і президент Естонії, а Латвію представить прем'єрміністр.

Напередодні Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.