Зеленський сказав, у чому він винен перед дружиною



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10 жовтня Зеленський провів пресмарафон Фото: пресслужба президента

Глава держави розповів, що перша леді дуже хоче допомагати «в напрямках медицини, допомоги дітям»

Президент Володимир Зеленський розповів, що його дружина Олена дуже йому допомагає, і при цьому вона не хоче бути публічною людиною.

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону у четвер, 10 жовтня.

«Їй складно. Вона не хоче бути публічною людиною», - зауважив президент.

Водночас глава держави розповів, що перша леді дуже хоче допомагати «в напрямках медицини, допомоги дітям».

«Вона мені дійсно дуже допомагає. Вона класний шеф-редактор, наприклад», - сказав Зеленський.

«Я забрав у неї комфорт, і я у цьому винен», - підкреслив президент.

Зеленський додав, що може приділити увагу своїм дітям лише тоді, коли вони сплять.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.