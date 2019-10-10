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    Зеленський сказав, у чому він винен перед дружиною

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    10 жовтня Зеленський провів пресмарафон 
    Фото: пресслужба президента

    Глава держави розповів, що перша леді дуже хоче допомагати «в напрямках медицини, допомоги дітям»

    Президент Володимир Зеленський розповів, що його дружина Олена дуже йому допомагає, і при цьому вона не хоче бути публічною людиною.

    Про це Зеленський сказав під час пресмарафону у четвер, 10 жовтня.

    «Їй складно. Вона не хоче бути публічною людиною», - зауважив президент.

    Водночас глава держави розповів, що перша леді дуже хоче допомагати «в напрямках медицини, допомоги дітям».

    «Вона мені дійсно дуже допомагає. Вона класний шеф-редактор, наприклад», - сказав Зеленський.

    «Я забрав у неї комфорт, і я у цьому винен», - підкреслив президент.

    Зеленський додав, що може приділити увагу своїм дітям лише тоді, коли вони сплять.

    Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

    До слова,  Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

    Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

    Володимир Зеленський президент дружина Олена Зеленська перша леді
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