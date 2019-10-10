Зеленський признався, що не п’є молоко, коли у нього запитали, скільки воно коштує



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10 жовтня Зеленський провів пресмарафон Фото: пресслужба президента

Президент повідомив, що покупки робить у магазині Good Wine, де переважно бере «хліб, вино, воду, сир»

Президент Володимир Зеленський розповів, де він купує продукти харчування, і повідомив, що він не п’є молоко, коли журналіст під час пресмарафону запитав, чи знає глава держави, скільки зараз у магазинах коштує літр молока.

«Я дуже рідко ходжу до магазину. Я не п’ю молоко. Я купую хліб гречаний. Купую рідко, бо мені не можна його їсти», - сказав Зеленський.

Він повідомив, що покупки робить у магазині Good Wine, де переважно бере «хліб, вино, воду, сир».

Президент додав, що знає, що хліб у супермаркетах коштує від 15 до 24 гривень.

«Я звичайна людина, я просто не п’ю молоко», - пояснив Зеленський журналісту, який задавав відповідне питання і запропонував главі держави піти до супермаркетів, куди ходять пересічні українці.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.