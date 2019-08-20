Зеленський створив новий департамент на Банковій



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Президент Володимир Зеленський 20 серпня підписав указ про новий департамент

Забезпечувати доступ до публічної інформації буде спеціальний департамент Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким визначив Департамент доступу до публічної інформації Офісу президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації. Про це йдеться в указі №606/2019.

«З метою забезпечення виконання закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю визначити Департамент доступу до публічної інформації Офісу президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до президента України, Офісу президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів», - йдеться в документі.

Водночас, постановлено визнати такими, що втратили чинність:

Указ президента України від 5 травня 2011 року № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених президентом України»;

Указ президента України від 17 листопада 2014 року № 883 «Про внесення змін до Указу президента України від 5 травня 2011 року № 548».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.