Зеленський тримає на контролі справу про смерть Шишова

Речник Зеленського каже, що Банкова пильно стежить за роботою поліції

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Зараз Офіс президента уважно стежить за висновками поліції. Про це на брифінгу повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці», – заявив він.

Никифоров також додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського.

Раніше європейські політики відреагували на смерть Шишова у Києві. Зокрема, литовський євродепутат назвав смерть Шишова ще одним актом міжнародного тероризму. Німецька депутатка вважає, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на загибель білоруського активіста Віталія Шишова, пообіцявши, що Україна зробить все можливе для виявлення «всієї правди» про цю трагічну смерть.

У «Білоруському домі» Віталій Шишов допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.

Наразі правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Це самогубство або навмисне вбивство. «Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства», – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко. Клименко додав, що слідчі вивчають спосіб життя і суспільну діяльність білоруського активіста. Також, за словами голови Нацполіції, на тілі Шишова були виявлені садна, характерні для разового падіння.

Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.







