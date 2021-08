«Лукашенко – вбивця». Європейські політики відреагували на смерть Шишова у Києві

Глава МЗС України пообіцяв, що Україна зробить все можливе для виявлення всієї правди про трагічну смерть білоруського активіста

Смерть очільника громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у Києві, викликала реакцію у європейських політиків. На загибель білоруського активіста відреагували депутати Європарламенту а також у МЗС Австрії.

Так, німецька депутатка від «Зелених» Віола фон Крамон вважає, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Ще один нічний кошмар. Ніхто не застрахований. Лукашенко – вбивця власного народу. Цього разу і в Україні», — написала вона у Twitter.

Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс назвав смерть Шишова ще одним актом міжнародного тероризму.

«Вбивство білоруського громадянина Віталія Шишова, голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» – ще один акт міжнародного тероризму режиму Лукашенка», – наголосив Аустревічюс.

Killing of Belarusian citizen Vitaliy @Shishov, head of the NGO @Belarusian House in @Ukraine yet another act of international terrorism by @Lukashenka regime. Investigative journalist Pavel @Sheremet was murdered in 2016 with Belarus KGB behind. — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 3, 2021

Він нагадав також про вбивство журналіста-розслідувача Павла Шеремета у 2016 році. Вважає, що за цим теж стоять спецслужби Білорусі.

На офіційному рівні вже відреагували і в Австрії.

«Ми глибоко шоковані новиною про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного та прозорого розслідування обставин, що призвели до його смерті», – зазначили у МЗС країни.

We are deeply shocked by the news of the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov. Our thoughts are with his loved ones. Austria calls for a thorough and transparent investigation into the circumstances leading to his death. — MFA Austria (@MFA_Austria) August 3, 2021

Британія сподівається, що розслідування якнайшвидше з’ясує обставини загибелі у Києві керівника Білорусього дому Віталія Шишова. Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

«З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки з його родиною, друзями і колегами. Вітаю швидку реакцію українських правоохоронців та сподіваюся, що вони зможуть встановити факти якомога швидше», – написала Мелінда Сіммонс.

I was horrified to hear of the death of Vitaliy #shishov this morning. My thoughts are with his family, friends & colleagues at this time. I welcome the swift reaction from law enforcement and hope they can establish the facts as quickly as possible. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 3, 2021

Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на загибель білоруського активіста Віталія Шишова, пообіцявши, що Україна зробить все можливе для виявлення «всієї правди» про цю трагічну смерть.

«Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть», – заявив міністр закордонних справ.

Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Кулеба підкреслив, що «шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова».

У «Білоруському домі» Віталій Шишов допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.

Наразі правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Це самогубство або навмисне вбивство. «Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства», – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Клименко додав, що слідчі вивчають спосіб життя і суспільну діяльність білоруського активіста. Також, за словами голови Нацполіції, на тілі Шишова були виявлені садна, характерні для разового падіння.

Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

Читайте також статтю: Спортивна диктатура. Усі деталі скандалу з білоруською спортсменкою на Олімпіаді