Поліція перевіряє дві версії смерті керівника «Білоруського дому» Шишова

Наразі слідчі вивчають спосіб життя і суспільну діяльність білоруського активіста

Правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, якого сьогодні знайшли повішеним у Києві. Це самогубство або навмисне вбивство. Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства», – сказав він.

Клименко додав, що слідчі вивчають спосіб життя і суспільну діяльність білоруського активіста. Також, за словами голови Нацполіції, на тілі Шишова були виявлені садна, характерні для разового падіння.

«У Шишова зараз були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти», – зазначив Клименко.

При цьому він підкреслив, що загиблий не звертався до поліції щодо стеження за ним.

«Таких звернень не було», – заявив Клименко.

«Ми не відкидаємо, що під час розслідування будуть інші версії», - додав Клименко.

Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

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