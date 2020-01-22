Зеленський у Давосі оприлюднив привабливі для іноземних інвесторів аргументи



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Фото: president.gov.ua

Президент зазначив, що той, хто інвестує в Україну понад $100 млн, отримає персонального «опікуна» від уряду

Україна підготувала нову інвестиційну програму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу і навів аргументи, які мають привабити в Україну іноземних інвесторів.

«Ми підготували нову інвестиційну програму. Вона говорить про те, що кожному інвестору, крупній компанії, яка приведе в Україну $100 млн і більше ми забезпечимо окремий контракт з державою. Тобто держава буде вас захищати, у вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами і працюватиме з вами 24/7», - наголосив президент.

Друга пропозиція від української влади – тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули.

«Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму $10 млн і більше, ми даємо податкові канікули – ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток», – розповів Зеленський.

«Ми готуємо велику приватизацію, яка стартує навесні. До приватизації будуть представлені 500 підприємств», - уточнив він.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як «збереження планети», «суспільство і майбутнє праці», «технології на благо», «справедливі економіки», «здорове майбутнє».