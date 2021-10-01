Зеленський у привітальній телеграмі Сі Цзіньпіну розхвалив Китай

Володимир Зеленський побажав Китаю процвітання, а дружньому китайському народові – стабільності та миру

Зеленський високо оцінює значні успіхи китайського народу в побудові сильної, вільної, заможної держави

Президент України Володимир Зеленський направив вітальну телеграму очільнику Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну з нагоди 72-ї річниці утворення КНР. Про це повідомили «Укрінформу» в посольстві Китаю в Україні.

«У вітальній телеграмі президент Зеленський високо оцінює значні успіхи китайського народу в побудові сильної, вільної, заможної держави, протидії кліматичним змінам, модернізації суспільства та створенні інноваційної економіки», – йдеться в повідомленні.

Президент України у вітанні також наголосив, що українська сторона цінує відносини з Китаєм і налаштована спільними зусиллями сприяти наповненню українсько-китайської взаємодії новим практичним змістом.

Окрім того, Зеленський побажав Китаю процвітання, а дружньому китайському народові – стабільності та миру.

Як відомо, День утворення Китайської Народної Республіки – головне державне свято Китаю, яке відзначається щороку 1 жовтня.

Тим часом Європа планує стати незалежною від Китаю: озвучено план.

Нагадаємо, наприкінці вересня Олена Зеленська відкрила приурочений до 100-річчя Компартії Китаю кінофестиваль.

У липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм. Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.

6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.

За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.

Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.

Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.