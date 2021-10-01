Європа планує стати більш незалежною від Китаю: озвучено план

Наразі постачальники з Китаю забезпечують 90% попиту на магніти для електромобільних двигунів. ЄС хоче змінити ситуацію

ЄС виділить два мільярди доларів на розвиток індустрії рідкоземельних металів

ЄС закликає європейські країни розвивати власну індустрію видобутку та переробки рідкоземельних металів, щоб позбутися від необхідності купувати їх у Китаю. Метали необхідні для виробництва важливих елементів електрокарів, вітрових турбін і мобільних телефонів. На розвиток галузі організація вирішила виділити €1,7 мільярда (два мільярди доларів), пише Bloomberg.

ЄС проінвестує 14 перспективних проєктів на своїй території – від видобутку корисних копалин до виробництва магнітів і їхньої вторинної переробки, зазначено в плані Європейського сировинного альянсу (ERMA). На думку альянсу, підтримка нової галузі допоможе Європі стати незалежною від більш дешевої китайської продукції.

Постачальники з Китаю забезпечують 90% попиту на магніти для електромобільних двигунів, вироблених з рідкоземельних металів, проте, на думку ЄС, мають низькі трудові та екологічні стандарти.

«Поглиблений аналіз критично важливих ланцюжків поставок і ключових технологій, проведений комісією, виявив високий рівень залежності ЄС від іноземних ресурсів, необхідних для переходу до «зелених» і цифрових технологій», – заявив уповноважений у справах внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон. – «ЄС залежить від інших країн – переважно від Китаю – в імпорті постійних магнітів, а також рідкоземельних матеріалів, з яких вони зроблені».

Необхідність у рідкоземельних металах обумовлена великим попитом з боку великих європейських компаній, таких як автоконцерни Volkswagen і Stellantis і виробник вітрогенераторів Vestas Wind Systems. Очікується, що в майбутньому Китай витратить більшу частину своїх запасів необхідних металів, що позбавить ЄС поставок і поставить під загрозу плани ЄС у боротьбі зі зміною клімату.

«ЄС взяв на себе зобов'язання стати кліматично нейтральним до 2050 року. Обсяги сировини, необхідні для полегшення цього енергетичного переходу, величезні, і Європі терміново необхідно забезпечити його постачання», – підкреслив глава ERMA Бернд Шефер.

ЄС має намір задовольняти 20% внутрішнього попиту коштом продукції місцевих постачальників. Проєкти, на які витратять два мільйони доларів, мають широкий спектр профілів – від видобутку корисних копалин у Швеції та Фінляндії до відділення рідкісноземельних елементів в Польщі та виробництва магнітів в Словенії.

Крім налагодження поставок всередині Європи практично з нуля, держави повинні допомогти індустрії встановити стратегічне партнерство з країнами, які мають великий запас рідкоземельних металів, зазначено в документі ERMA.