Європа планує стати більш незалежною від Китаю: озвучено план
ЄС виділить два мільярди доларів на розвиток індустрії рідкоземельних металів
ЄС закликає європейські країни розвивати власну індустрію видобутку та переробки рідкоземельних металів, щоб позбутися від необхідності купувати їх у Китаю. Метали необхідні для виробництва важливих елементів електрокарів, вітрових турбін і мобільних телефонів. На розвиток галузі організація вирішила виділити €1,7 мільярда (два мільярди доларів), пише Bloomberg.
ЄС проінвестує 14 перспективних проєктів на своїй території – від видобутку корисних копалин до виробництва магнітів і їхньої вторинної переробки, зазначено в плані Європейського сировинного альянсу (ERMA). На думку альянсу, підтримка нової галузі допоможе Європі стати незалежною від більш дешевої китайської продукції.
Постачальники з Китаю забезпечують 90% попиту на магніти для електромобільних двигунів, вироблених з рідкоземельних металів, проте, на думку ЄС, мають низькі трудові та екологічні стандарти.
«Поглиблений аналіз критично важливих ланцюжків поставок і ключових технологій, проведений комісією, виявив високий рівень залежності ЄС від іноземних ресурсів, необхідних для переходу до «зелених» і цифрових технологій», – заявив уповноважений у справах внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон. – «ЄС залежить від інших країн – переважно від Китаю – в імпорті постійних магнітів, а також рідкоземельних матеріалів, з яких вони зроблені».
Необхідність у рідкоземельних металах обумовлена великим попитом з боку великих європейських компаній, таких як автоконцерни Volkswagen і Stellantis і виробник вітрогенераторів Vestas Wind Systems. Очікується, що в майбутньому Китай витратить більшу частину своїх запасів необхідних металів, що позбавить ЄС поставок і поставить під загрозу плани ЄС у боротьбі зі зміною клімату.
«ЄС взяв на себе зобов'язання стати кліматично нейтральним до 2050 року. Обсяги сировини, необхідні для полегшення цього енергетичного переходу, величезні, і Європі терміново необхідно забезпечити його постачання», – підкреслив глава ERMA Бернд Шефер.
ЄС має намір задовольняти 20% внутрішнього попиту коштом продукції місцевих постачальників. Проєкти, на які витратять два мільйони доларів, мають широкий спектр профілів – від видобутку корисних копалин у Швеції та Фінляндії до відділення рідкісноземельних елементів в Польщі та виробництва магнітів в Словенії.
Крім налагодження поставок всередині Європи практично з нуля, держави повинні допомогти індустрії встановити стратегічне партнерство з країнами, які мають великий запас рідкоземельних металів, зазначено в документі ERMA.