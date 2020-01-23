Зеленський прибув до Ізраїлю



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Володимир Зеленський візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц

Президент проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Держави Ізраїль.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Президент візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Володимир Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Як повідомляв Главком, Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

До слова, президент Литви не поїде до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін. Першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на форумі.

На заходи в Ізраїль не поїде і президент Естонії, а Латвію представить прем'єрміністр.

Напередодні Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.