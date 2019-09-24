Зеленський запросив президента Казахстану відвідати Україну
Глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці
На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.