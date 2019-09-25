Макрон відзначив прогрес у переговорах між Україною та РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макрон сподівається в подальшому на виконання умов мінських угод

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня відзначив прогрес у переговорах України і Росії.

Він заявив, що президент України Володимир Зеленський «почав перші кроки, а президент Росії Володимир Путін зміг на них відповісти».

Також Макрон описав подальші кроки для втілення плану по стабілізації ситуації на Донбасі.

«Це прогрес в ці останні тижні, його вдалося добитися. Наступні кроки - мінські угоди, здатність творити стійкий світ на місцях», - сказав Макрон.

Також він нагадав, що в майбутні тижні відбудеться саміт у нормандському форматі на рівні глав держав і урядів, де буде більш детально обговорюватися мирне урегурирование ситуації на окупованих територіях на сході України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Джерело: РБК-Україна