Зеленський відповів, що робити з війною на Донбасі (відео)



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За словами Зеленського, «є нормандський формат, який не працював два роки»

Президент Володимир Зеленський вважає, що попередній глава держави «гальмував» припинення війни на Донбасі.

Про це він сказав у відеосюжеті, який 17 липня був опублікований на каналі Зе!Президент в Youtube.

«Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов’язково її зупиниш», - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що «впевнений, що минула влада не хотіла це робити» (завершувати війну на Донбасі. – Ред.).

«Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації, я знаю, дуже багато разів», - підкреслив Зеленський.

Він повідомив, що «є нормандський формат, який не працював два роки».

«Що ми вже зробили. 12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - більш суттєвою. І через одну зустріч намагаються зустрітися чотири лідери – я, Путін, Меркель і Макрон. Я думаю, що цим ми приблизимося до дипломатичного вирішення цього питання (про завершення війни. – Ред.)», - сказав президент.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко на брифінгу заявив, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості українських полонених на затриманих в Україні росіян.