Окупанти протягом вихідних 22 рази порушували режим тиші на Донбасі – ОБСЄ



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Усі обстріли бойовики здйснили на Донеччині

Безпілотник Місії зафіксував також дві автоколони вантажівок бойовиків

Із вечора п'ятниці, 16 жовтня, по вечір неділі, 18 жовтня, Місія ОБСЄ зафіксувала 22 порушення режиму тиші в Донбасі з боку бойовиків. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 19 жовтня.

«У Донецькій області в період з вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в області», - йдеться в звіті.

Крім того, безпілотник Місії зафіксував дві автоколони вантажівок. Колони рухалися на непідконтрольный уряду території Донецької області біля кордону з РФ. В'їхавши на територію України, колона виїхала. Місія також зафіксувала рух людей біля ділянки розведення в Золотому.

Відзначається, що в Луганській області за звітний період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було одне порушення.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала понад 1,6 тисяч порушень на Донбасі від початку «режиму тиші».

Також минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського.

Нагадаємо, опівночі 27 липня в районі проведення Операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики його не дотримуються та продовжують щодня обстрілювати позиції Збройних сил.