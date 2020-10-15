ОБСЄ зафіксувала понад 1,6 тисяч порушень на Донбасі від початку «режиму тиші»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росйські найманці на Донбасі не дотримуються домовленностей про припинення вогню

Місія зафіксувала 398 вибухів за час перемир'я

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 27 липня до 14 жовтня зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться в звіті ОБСЄ від 14 жовтня.

«Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг та пострілів)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 27 липня в районі проведення Операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики його не дотримуються та продовжують щодня обстрілювати позиції Збройних сил.

Нагадаємо, бойовики від початку доби вже п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Напередодні окупанти обстріляли Водяне.

До слова, у Києві вчора, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він пройшов під гаслом «Бій колаборантам!».

Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.