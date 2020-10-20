У «Слузі народу» заявили, що на місцевих виборах будуть «каруселі»



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Олександр Дубінський заявив, що на місцевих виборах будуть «каруселі»

Дубінський зазначив, що зараз для участі в голосуванні у великих містах, де йде посилена боротьба за перемогу, реєструються жителі з інших регіонів, готові голосувати за гроші

Нардеп з фракції «Слуга народу» Александр Дубінський вважає, що нинішнє виборче законодавство створює колосальні можливості для маніпуляцій на виборах, і зокрема, таких технологій, як «каруселі».

Таку думку Дубінський висловив в інтерв'ю в ефірі «112 Україна».

«Нас з вами чекає чемпіонат з зашквару на цих виборах. Тому що згідно з Виборчим кодексом, який нами ж ухвалений, до 6 вересня виборці могли явковим шляхом повідомити про місце свого голосування, і це породжує можливість для каруселі. Живете ви в Хмельницькому, але хочете проголосувати в Києві – пишете повідомного листа про те, що ви будете голосувати в Києві і голосуєте за київську владу. Реєстрація виборців не за місцем проживання та прописки відкриває колосальні можливості для маніпуляцій», – зазначив Дубінський.

За його словами, ключовим механізмом отримання перемоги на цих місцевих виборах стануть підвіз людей і «карусель»: будуть приїжджати автобуси із депресивних регіонів у регіони, де готові розрахуватися з виборцем, купити його голос.

«Ви побачите сотні дві або п'ять», – зазначив політик.

Він звернув увагу, що в будь-якому великому місті України, де йде боротьба за перемогу, ситуація така ж сама: прописується до 50% населення. Якщо в селі голосує 1000 осіб, то раптово може виявитися, що їх стало 1500 осіб. І ці 500 нових прописаних 26 жовтня випишуться і поїдуть.