Зеленський відреагував на спроби створення «ХНР»

Зеленський зазначив, що Україна притягне до відповідальності кожного окупанта та колоборанта

Зеленський зазначив, що окупанти у Херсонській області «намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік»

Російські окупанти на території Херсонської області хочуть створити псевдореспубліку. Про це глава держави Володимир Зеленськи заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

Зеленський наголосив: у такої формації може бути тільки одна доля – народитися мертвою. А у поплічників окупантів може бути тільки один шлях – услід 12 тисячам загарбників, похованих у нашій землі.

«Що чекає на так звані «ЛНР» та «ДНР» та їхні аналоги? Тільки повна деградація», – наголосив у своєму зверненні президент України.

Він нагадав, що окупанти у Херсонській області вже «намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік».

«Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану «ХНР». Таку ж мертвонароджену, як і «ДНР» та «ЛНР». Щоб організувати якісь «комітети» проти законної влади на нашій землі. І всупереч волі людей, які щоденно виходять протестувати. І які хочуть Україну. Я вдячний їм», – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна притягне до відповідальності кожного окупанта та колоборанта.

«Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати: якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів... Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за понад 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати», – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну. Бо у загарбників немає такої сили та духу, вони тримаються виключно на насильстві.