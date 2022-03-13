Зеленський звернувся до окупантів та колаборантів (відео)

В окупантів немає сили і духу підкорити українців, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вистоїть у боротьбі проти Росії, українцям слід продовжуватися знищувати ворога всіма можливостями, а на окупантів та колаборантів чекає покарання. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні.

«Україна вистоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу. І не стану перебільшувати здобутки. Ми – чесні люди, а не Міністерство оборони Росії, яке бреше всім – мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації. Тому кажу відверто: ще потрібно триматися. Ще потрібно боротися. Кожного дня і кожної ночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди. На всіх напрямках оборони. Під Житомиром і Києвом, під Черніговом і Сумами, під Харковом і під Луганськом, під Донецьком і Маріуполем, на півдні країни й на дипломатичному фронті нашої держави», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна притягне до відповідальності кожного окупанта та колоборанта.

«Маючи таку тактику і маючи впевненість у своїх силах, ми прийдемо по своє. Прийдемо в Мелітополь і в Генічеськ. Всюди, де наша земля. І хай окупанти знають, хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого. Україна не забуде. Україна знайде і притягне до відповідальності. Кожного. Так, як це буде можливо», – запевнив президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну. Бо у загарбників немає такої сили та духу, вони тримаються виключно на насильстві.