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    Події в Україні

    «Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів

    Вбитих російських військових не було в що пакувати - «Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів
    Вбитих російських військових не було в що пакувати
    фото: ЗСУ

    У Росії на звернення міжнародної організації щодо вивезення тіл окупантів наразі не реагують

    Україна звернулась до Міжнародного комітету «Червоного Хреста» по допомогу у вивезенні зі своєї території тіла загиблих у війні російських військових і отримала відповідь. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.

    «Вони нам надали мішки. Ми теж щодо них звертались, бо в нас не було такої великої кількості своїх. Звернулись вони («Червоний Хрест» – ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає», – розповіла Верещук.

    Нагадаємо, раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

    За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

    Групи будуть забезпечені патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл або автомобілями з червоним хрестом.

    Як відомо, трупи окупантів звозять у Білорусь і лишають гнити.

    Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

    Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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    Теги: окупанти війна червоний хрест Україна Ірина Верещук
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    «Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів