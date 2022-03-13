«Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів

Вбитих російських військових не було в що пакувати

У Росії на звернення міжнародної організації щодо вивезення тіл окупантів наразі не реагують

Україна звернулась до Міжнародного комітету «Червоного Хреста» по допомогу у вивезенні зі своєї території тіла загиблих у війні російських військових і отримала відповідь. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.

«Вони нам надали мішки. Ми теж щодо них звертались, бо в нас не було такої великої кількості своїх. Звернулись вони («Червоний Хрест» – ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає», – розповіла Верещук.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

Групи будуть забезпечені патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл або автомобілями з червоним хрестом.

Як відомо, трупи окупантів звозять у Білорусь і лишають гнити.

Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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