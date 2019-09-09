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    Зеленський відвідає Рівне для представлення нового очільника ОДА

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський відвідає Рівне для представлення нового очільника ОДА
    Президент України Володимир Зеленський

    Очільник держави має намір 10 вересня оголосити на нараді про призначення головою ОДА Віталія Коваля і представити його активу області

    Президент Володимир Зеленський відвідає 10 вересня з робочим візитом Рівненську область для представлення нового голови обласної державної адміністрації. Про повідомила пресслужба Рівненської ОДА.

    «10 вересня відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Рівненської області», - повідомила пресслужба.

    Очільник держави має намір оголосити на нараді про призначення головою ОДА Віталія Коваля і представити його активу області.

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    Крім того, можлива зустріч Зеленського зі студентами, проте більш детальну програму візиту в ОДА пообіцяли надати безпосередньо 10 вересня.

    38-річний Коваль - керівник фірм «ВВВ Монтаж», що займається будівництвом доріг, і «Санакая», що займається оптовою торгівлею зерном, насінням і кормами.

    Також він є заступником голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби і віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби.

    Як повідомлялось, 21 серпня Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента про призначення Коваля головою Рівненської ОДА.

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    Володимир Зеленський Рівненщина Рівне президент
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