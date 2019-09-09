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    Комітет рекомендує Раді дозволити прослуховувати нардепів

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    Президент України Володимир Зеленський - Комітет рекомендує Раді дозволити прослуховувати нардепів
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: 24 канал

    Законопроєкт визначений Зеленським як невідкладний

    Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді схвалити законопроєкт №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

    Таке рішення комітет прийняв на засіданні 6 вересня.

    «Комітет за наслідками обговорення та з урахуванням викладеного, ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону №1009 прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій», - сказано у рішенні комітету.

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    Проєктом закону пропонується вилучити норму закону «Про статус народного депутата».

    Передбачається надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

    Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані «правки Лозового», які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

    Також пропонується надати слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

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