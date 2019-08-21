Кабмін погодив запропонованих Зеленським очільників трьох областей



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Засідання уряду, 21 серпня

Вінницька, Запорізька та Рівненська області отримають нових керівників

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну погодити призначення Владислава Скальського головою Вінницької облдержадміністрації, Віталія Туринка - Запорізької ОДА, Віталія Коваля - Рівненської ОДА.

Про це 21 серпня написав у Facebook віцепрем'єр Павло Розенко.

«Президент Зеленський, на жаль, не реагує на конструктивні пропозиції і продовжує свій впевнений поступ… по граблях. На розгляд уряду знов внесені чергові кандидатури на посади глав обласних державних адміністрацій», - повідомив він, наголосивши, що при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені раніше президентом принципи.

«Ніяких «відкритих, прозорих, чесних та публічних» конкурсів на посади глав ОДА не було проведено. Відбір» кандидатів було здійснено таємно від суспільства без залучення відомих HR-агентств. «Відбір» кандидатів відбувався в кулуарний спосіб. Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося жодного громадського обговорення цих кандидатур. І знов членам Уряду були роздані матеріали про кандидатів, та й взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду. Структури громадянського суспільства, громадські організації, недержавні інституції та наші співгромадяни були повністю позбавлені можливостей обговорити та висловитися щодо запропонованих кандидатур. А точка зору тих, кому все ж вдалося пробити інформаційний вакуум, була повністю проігнорована», - зауважив Розенко.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів в середу погодив запропоновані президентом Зеленським кандидатури на посади голів Вінницької, Запорізької та Рівненської облдержадміністрацій.

«Погодили всіх трьох», - сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус у коментарі «Інтерфакс-Україна».

До слова, 19 серпня Зеленський підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних державних адміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях.