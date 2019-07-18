Зеленський відвідав ДніпроГЕС



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Зеленський на Запоріжжі, 18 липня Фото: Факти Запоріжжя

Зеленського супроводжували заступники міського голови Запоріжжя Володимира Буряка

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Запоріжжя відвідав греблю ДніпроГЕСу у супроводі представників міської влади та журналістів.

Про це повідомляє місцеве видання «Факти Запоріжжя».

Зазначається, що президент прибув на ДніпроГЕС близко опів на четверту. Зеленського супроводжували заступники міського голови Запоріжжя Володимира Буряка (якого президент терміново викликав на ДніпроГЕС) та виконуюча обов'язки очільника обласної держадміністрації Елла Слепян.

Повідомляється, що Зеленський був дуже невдоволений станом ДніпроГЕСу.

Президент близько 15 хвилин поспілкувався з журналістами і поїхав на недобудовані мости. Відразу після їхнього відвідування Зеленський покине Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що президент під час робочого візиту до Запоріжжя відвідає мости, які вже 15 років стоять недобудованими, та греблю ДніпроГЕСу, де автомобільна дорога знаходиться у аварійному стані. У зв'язку з візитом президента влада прибрала стихійну торгівлю з проспекту Металургів та кілька десятків агітаційних білбордів з Набережної, також комунальники прибрали на греблі ДніпроГЕСу, а запорізькі заводи припинили диміти, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.