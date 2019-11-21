Зеленський вивів Бухарєва зі складу Ради національної безпеки і оборони



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Владислав Бухарєв Фото: facebook.com

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Владислава Бухарєва. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Бухарєва», - йдеться в указі №862/2019.

Нагадаємо,

Як повідомлялося, 8 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ, начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Його також звільнили з військової служби з правом носіння військової форми.

На цю посаду призначили Дмитра Нескромного, який раніше був заступником голови СБУ.

12 вересня президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України.

До цього у червні 2019 року Зеленський призначив Владислава Бухарєва очільником Служби зовнішньої розвідки.

Бухарєв пробув на посаді голови зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

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