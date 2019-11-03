В Офісі президента точиться жорстка боротьба за СБУ, – експерт



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Голова СБУ Іван Баканов

Відносини Баканова з Богданом можна назвати проблемними

Цього тижня відбулася нарада в Офісі президента із питання ефективності дій СБУ з участю самого президента, але жодних бійок не було. Була нарада з питання ефективності роботи Головного слідчого управління СБУ, під час якої були різкі оцінки, але голос не підвищувався, загального рішення ніхто не ухвалив.

Про це на сторінках Цензор.НЕТ написав журналіст Юрій Бутусов.

«Відносини Івана Баканова з главою Офісу президента Андрієм Богданом дійсно можна охарактеризувати як досить проблемні. Глава СБУ не допускає будь-якої критики будь-яких дій, які він розцінює як втручання у свої справи і свої повноваження», – зазначив Бутусов.

За його словами, після наради в ОП, за даними джерел, голова СБУ Іван Баканов направив президенту Володимиру Зеленському подання про звільнення Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ – начальника головного управління «К». На різних рівнях і кулуарно зараз обговорюються заміни інших заступників голови СБУ – Дубліка, Карпенко, Баранецького, але реальних кадрових рішень на сьогоднішній день немає.

«Ситуація виглядає вельми скандально. Президент Зеленський звільнив Бухарєва з вищої за рангом посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на главк «К» 12 вересня, тобто менше двох місяців тому. За цей час кадрових перестановок Бухарєв не здійснив, всіх заступників і начальників підрозділів в «К» призначив сам голова Баканов, Бухарєв працював з тими, хто є. За цей час майже кожен день «К» проводило затримання, забезпечувало дії ДБР.

Бухарєв про вірогідні кадрові перестановки дізнався з питання Цензор.НЕТ: «Мені нічого не відомо про звільнення. Думаю, що про кадрові рішення, якщо вони насправді є, мені б повідомили під час особистої зустрічі. Я – військовослужбовець, у мене не політична посада, і я повинен підкорятися наказам. Моя совість чиста – за два місяці в главку «К» вся моя робота і її результати видно. Ніяких претензій, службових розслідувань, кримінальних справ проти моїх співробітників за час мого перебування на посаді не було, немає навіть критики в соціальних мережах, до жодних скандалів або інтриг я не причетний. Більш нічого коментувати не можу, не знаю», – пише Бутусов.

Судячи з усього, – зазначає Юрій Бутусов, – причина подання на звільнення Бухарєва та ж, що і причина його призначення – політичний контроль за СБУ і боротьба за повноваження. Президент Володимир Зеленський призначив Бухарєва на пост першого заступника голови СБУ своїм рішенням, без узгодження з Бакановим, і це, очевидно, було сприйнято як недовіру. По суті Баканов показав Зеленському, що відмовляється працювати з керівниками, яких президент йому призначає сам.

«Очевидно, що призначення і подання на звільнення Бухарєва – результат дефіциту довіри і взаємодії всередині команди Зеленського. Кадрові перестановки триватимуть, тому що раціональної політики в сфері оборони і безпеки влада виробити поки не може. Нарада у президента з питання підвищення ефективності роботи СБУ помітно загострила протистояння і боротьбу за владу в президентській команді. В таких умовах хаотичність буде наростати», – зазначив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва першим заступником Голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.