Нове керівництво Генпрокуратури пояснило, чому не вважає команду Януковича злочинною організацією



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У Януковича «були люди, пов’язані між собою», а те, що це було злочинне угрупування - ще треба доводити - Чумак

Віктор Чумак: Злочинна організація Януковича – на рівні емоцій це звучить красиво. Але…

Заступник генпрокурора Віктор Чумак заявив, що команду Януковича не можна називати злочинною організацією. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому». За словами Чумака, «ще треба довести, що там була злочинна організація, угрупування».

«На рівні емоцій – так. Всі погоджуються. На рівні фактів, які треба з’єднати в одну систему – треба довести», - вважає військовий прокурор.

Чумак пояснює, що у команді Януковича «були люди, пов’язані між собою». «Характер цих зв’язків абсолютно різний. Фінансовий, особистий, політичний і т.д. Те, що була група людей, пов’язаних між собою – це точно», - зазначає він.

На думку прокурора, «злочинне угрупування треба кваліфікувати, як людей, які приходять, щоб здійснити злочин». «Тобто, вони домовляються, що будуть здійснювати не якусь політику, а злочин. Вони точно мають умисел, віддають собі звіт, що їхня діяльність є злочинною. Ну як ви собі це уявляєте? Янукович збирає РНБО, Кабмін і інших і каже: ось сьогодні ми украдемо стільки то. Якщо все це розкласти на молекули, то воно виходить саме так», - вважає заступник генпрокурора.

«Проте на рівні фактів, доказів і чіткої юридичної оцінки, то треба довести, що це була злочинна організація, яка зібралася для виконання злочинної діяльності і вона повністю усвідомлювала, що чинила злочини, домовлялася між собою про ці злочини і могла класифікувати свої дії, як злочини по відношенню до суспільства і держави», - доводить свою думку прокурор.

«Тоді треба сказати, що була злочинна група осіб, які уособлювали собою державну владу, і чинили злочини щодо всіх громадян. І будемо шурувати позови всіх громадян до злочинної держави», - зауважує заступник генпрокурора.

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