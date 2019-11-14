Баканов пояснив, чому президент звільнив його заступника



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На думку Івана Баканова, «старі кадри мислять старими категоріями, тому кадри потребують оновлення»

«Владислав Бухарєв, мені здається, бачив роботу системи по-старому», - каже керівник спецслужби

Голова Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував останні кадрові перестановки у спецслужбі.

Баканов в інтерв’ю «Главкому» стверджує, що зробив подання, «президент зрозумів аргументацію і визначився».

«Скажімо так: у нас не збігалося стратегічне бачення реформування Служби безпеки. СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних», - заявив голова Служби безпеки.

На думку Баканова, «старі кадри мислять старими категоріями, тому кадри потребують оновлення».

«Молоді люди більш прогресивні в цьому сенсі, і вони не бояться тих змін, які очікують СБУ. Владислав Бухарєв, мені здається, бачив роботу системи по-старому», - вважає посадовець.

Керівник спецслужби зауважив, що «на співбесіді кожному з кандидатів каже, що у них є багато можливостей, але єдине, чого у них немає, – це часу». «Ви повинні починати ефективно діяти негайно. Часу чекати нема, як і сенсу. Взагалі немає потреби щось чекати. Є політична воля і її потрібно виконувати. Для СБУ сьогодні немає політичних «священних корів», яких не можна чіпати. Наш єдиний орієнтир – це закон. Був злочин – має бути розслідуваний і покараний. Повинні діяти рішуче і ефективно», - стверджує голова Служби безпеки.

Як повідомлялося, 8 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ, начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Його також звільнили з військової служби з правом носіння військової форми.

На цю посаду призначили Дмитра Нескромного, який раніше був заступником голови СБУ.

12 вересня президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України.

До цього у червні 2019 року Зеленський призначив Владислава Бухарєва очільником Служби зовнішньої розвідки.

Бухарєв пробув на посаді голови зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

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