Зеленський вивів Саакашвілі з ради, що займається містобудуванням

Замість Саакашвілі у складі ради буде інший колишній грузинський реформатор

Президент Володимир Зеленський замінив Михайла Саакашвілі у Координаційній раді з вирішення проблемних питань у сфері містобудування на Гіоргі Цхакая. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

«Указом №87/2021 від 4 березня вносяться зміни до статті 1 указу президента України від 29 грудня 2020 року № 606 «Про склад Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування».

До персонального складу Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування (вводять Цхакая Гіоргі – експерта Виконавчого комітету реформ та ексочільника Податково-митної служби Грузії у 2009-2011 роках», – йдеться у повідомленні.

Водночас указом зі складу ради Зеленський вивів Михайла Саакашвілі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 7 травня 2020 року Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Також звертаємо увагу, що минулого місяця у Грузії правоохоронці арештували голову партії Саакашвілі.

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