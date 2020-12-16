Партія Саакашвілі відмовляється від мандатів у грузинському парламенті

11 грудня в Грузії офіційно визнали повноваження парламенту

Грузинська партія експрезидента країни і глави Офісу простих рішень Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» відмовилася від депутатських мандатів через те, що не визнає результати парламентських виборів.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Депутати попросили апарат парламенту припинити повноваження всіх 36 членів політсили, які отримали мандати за підсумками виборів.

«Громадськість має знати, що це не примха опозиційних партій, написання заяв у політичних цілях або шантаж. Це виконання волі наших громадян. У громадян Грузії відібрали вибори, а також виборче право. Вони вимагають від опозиційних партій, які отримали підтримку більшості виборців, не входити до сфальсифікованого і однопартійного парламенту [лідера кеівної партії] Бідзіни Іванішвілі», – сказав член Єдиного національного руху Леван Бежашвілі.

За словами політика, опозиція має намір змусити владу призначити позачергові вибори. Найближчим часом з такими ж заявами збираються звернутися представники опозиційної партії Європейська Грузія (п'ять мандатів).

11 грудня в Грузії офіційно визнали повноваження парламенту, і він приступив до роботи, незважаючи на відсутність опозиційних депутатів. З восьми опозиційних партій лише три (Альянс патріотів Грузії, Гірчі і Громадяни) не підписали документ про публічну відмову від мандатів.

Нагадаємо, що 21 листопада, у Грузії завершився другий тур парламентських виборів.

У знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Попри це рішення, у бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.

Тим часом як передало видання Кавказький вузол з посиланням на в.о. прессекретаря ЦВК Грузії Натію Іоселіані, підсумкова явка у другому турі виявилася низькою і склала всього 26,29 відсотка.

Перший тур виборів до парламенту відбувся 31 жовтня за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирали 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру правляча партія Грузинська мрія – Демократична Грузія набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності (ЕНД) отримав 27,14 відсотка.