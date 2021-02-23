У Грузії правоохоронці арештували голову партії Саакашвілі

В ході операції співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ

Голова грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніка Мелія затриманий в офісі політичного об'єднання.

Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».

В ході операції співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ по всьому периметру офісу партії, зазначено в повідомленні.

За даними телеканалу, є й інші затримані.

17 лютого суд у Тбілісі виніс рішення про арешт Мелії за несплату застави 40 тис. ларі ($12 тис.) в рамках справи про заворушення на мітингу в червні 2019 року.

Біля офісу партії зібралися прихильники всіх опозиційних сил. Вони чергували там всю ніч, пообіцявши, що не дадуть заарештувати Мелія. Вранці 18 лютого до офісу партії прибули представники МВС.

Сам Мелія заявив, що він відмовляється добровільно виконувати рішення суду про арешт.

Даний судовий процес спровокував політичну кризу в країні. На тлі ситуації прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар подав у відставку через розбіжності з колегами.

22 лютого президент Грузії Саломе Зурабішвілі підписала розпорядження про призначення новим прем'єр-міністром Іраклія Гарібашвілі.

Партія «Єдиний національний рух» була заснована екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

До слова, грузинський парламент прийняв рішення про призупинення депутатської недоторканності Ніки Мелії – голови партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Нагадаємо, у лютому Саакашвілі спровокував черговий скандал: МЗС відреагувало на заяву колишнього президента Грузії.