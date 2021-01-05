Грузинські уроки для України

У Грузії дуже маленький внутрішній ринок і тому інвестор не поспішає сюди приходити

Грузія стала хорошою вітриною для колишніх країн СРСР на західні гроші, але так і не дотягнула до економічного тигра

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Новые грузинские зарисовки..

Сегодня больше часа говорил со старым другом, с которым последний раз виделся 5 лет назад в Израиле.

Он уехал из Украины после начала войны. Почти все бизнесы и активы потерял на востоке Украины.

Но смог построить аграрный бизнес в Грузии.

Теперь тезисно:

1. Грузия самая прекрасная Страна по удобству ведения Бизнеса (это говорит человек с опытом международного бизнеса)

2. Ноль проверок за последние 4 года – бизнес занимается только бизнесом

3. Самое комфортное налогообложение

4. Ноль мотивации оптимизировать налоги (в отличие от других стран)

5. Бухгалтер на составление бухгалтерской отчетности тратит 15 минут. Это возможно когда все автоматизировано и нет двойной бухгалтерии.

6. Налоги все автоматизированы. Минимум времени на взаимодействие с Налоговой – вот она истинна цифровизация

7. Запущеный НнВК не привёл к падению поступлений в бюджет, они, наоборот, выросли (!) – привет Минфину, МВФ и диверсантам из налогового комитета

8. Основной функционал Налоговой – консультации для бизнеса (!)

9. НДС выставляют к возмещению в начале месяца (число не запомнил).

Если выставил до 12:00 то к 16:00 деньги на счету

10. Разрешительная система быстрая и простая

11. Но в Грузии очень маленький внутренний рынок и поэтому инвестор не стремится сюда(

12. Основной бизнес, по словам товарища, остаётся аграрный и строительство, ну и туризм

13. Большой проблемой для бизнеса остаются кадры. Мой друг смог только 4% от проходящих собеседование оставить и дать работу. Основной персонал – из Украины.

14. Саакашвили сделал много для наведения порядка, превратив самую коррумпированную страну в самую безопасную. Это пример того, что это возможно, когда есть желание и воля.

15. Но безопасности и порядка недостаточно для развития экономики. Нужен рынок и доступ на внешние рынки.

16. Грузия стала хорошей витриной для постсовка на западные деньги, но так и не дотянула до экономического тигра.

Какие выводы для Украины?

самые невозможные трансформации возможны, была бы цель и воля

налоги могут быть простыми и налоговая может быть сервисной

НнВК может увеличивать поступления в бюджет

бизнесмен может заниматься только бизнесом и жить в своей стране не боясь оставлять квартиру или машину незакрытой

нужно помнить, что помимо порядка внутри нужно пробивать доступ национальному бизнесу на внешние рынки

кадры. Принимая стратегию развития нужно иметь ответ на вопрос, кто будет трудиться на открываемых предприятиях и как их готовить.

Читайте, делайте выводы, делитесь

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