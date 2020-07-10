Кортежі, елітні дачі, віп-відпочинок. Зеленський став тим, кого він збирався зробити разом

Зеленський повторює шлях Ющенка. І доля його буде така сама після виходу з влади

«А я же говорил» (с)

Ще рік тому, коли всі гадали, ким же стане новообраний шостий, я написав, що Зеленський - це Ющенко-2. Хочете знати, як буде розвиватися його президентство - дивіться на Віктора Андрійовича.

І ось те, що тепер Зе, фактично, валяється в ліжку, де раніше валявся Ющенко, за свідченнями колег-розслідувачів, тобто, живе на державній елітній дачі, де жив третій президент - це не тільки свідчення того, що Зеленський обманув свого виборця. Як свого часу і Ющенко. А вишенька на тортику, яка показує дивовижну схожість цих двох персоналій. І хай не лякає, що Юшенко на позір набагато більш проукраїнський. Це не суть важливо, тим більше, що останнім часом навіть до Зеленського почало доходити, що неможливо бути президентом України, не будучи ним. Про що свідчить відмова Зе від претензій росіян на останній зустрічі в Німеччині.

А тепер посудіть самі. Обидва, Зеленський та Ющенко, прийшли до влади через протест. Ющенко - через помаранчевий Майдан проти Кучми і старої системи, Зеленський - через тихо-електоральний протест проти старих еліт, який наростав десятиріччя. І Ющенко, і Зеленський мали захмарний рівень довіри. І Ющенко, і Зеленський отримали в перше ж півріччя розкол в команді, який вилився у скандали. ЦЕ я про конфлікт Тимошенко-Порошенко у Віктора Андрійовича, і про Богдана vs Єрмака у Зеленського. І Ющенко, і Зеленський приходили до влади на риториці боротьби з олігархами, але обидва дуже швидко пішли на співпрацю з ними. Надто ж - з Рінатом Ахметовим. Обидвоє так і не змогли створити свою команду, обидвоє досить скоро скотилися до рівня короля без королівства. За спиною яких навіть найближчі соратники вирішували свої справи й не ставили його ні в що.

Єдине, в чому Зеленському повезло більше - так це в тому, що він продавив парламентські вибори негайно за президентськими. І на хвилі хайпу отримав монобільшість. Яка, проте, вже по факту розпалася. І все більше нагадує «Нашу Україну». Рихла, безформенна маса абсолютно різних людей, які працюють на різних господарів.

Тому, я думаю, що ми зараз десь в 2006-му році. І головне завдання - не допустити приходу до влади Януковича - тобто, Бойко (медведчука). А Зеленський? Що ж, це черговий вбивця мрій, як і Ющенко. І доля його буде така само після виходу з влади. Політичне забуття з відтінком презирства. Ющенко теж на цій дачці жив. Тепер не живе, угу.

Але й правда смішно, як цей маленький чоловічок, який збирався зробити всіх разом, так швидко скотився до найбільш смішних проявів тих, кого він збирався зробити. Кортежі елітні дачі, віп-відпочинки. Все як у людей (С)

Джерело: блог Богдана Буткевича

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