Оржель пояснив плюси об’єднання Мінекології та Міненерго



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Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України

За словами Оржеля, в новому об’єднаному міністерстві питання екології не відійдуть на другий план

Новий уряд вирішив об'єднати Міністерство екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики та вугільної промисловості задля уникнення конфлікту між відомствами, зокрема для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, щоб завдавати найменшої шкоди довкіллю.

Про це новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час брифінгу 2 вересня.

«Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту довкілля та енергетики. Ми розуміємо, що з огляду на ті світові тенденції, які склалися у світі, ми не можемо й надалі залишати конфлікт на рівні міністерств. І маємо забезпечити формування політики максимально комплексно», - пояснив Оржель.

За його словами, в новому об’єднаному міністерстві питання екології не відійдуть на другий план. Водночас головними пріоритетами роботи нового міністерства Оржель назвав запровадження енергоефективних заходів, зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанціями.

«Ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб людина могла дозволити платити за тарифами. Тому ми закладаємо енергоефективність одним з наших пріоритетів», - підкреслив Оржель.

До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».

Джерело: Громадське