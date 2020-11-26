Локдаун вже на наступному тижні? ЗМІ розповіли про три сценарії тотального карантину в Україні

Найжорсткіший варіант передбачає карантин на наступному тижні, термін обмежень – від 14 днів або до закінчення новорічних свят

Влада розглядає три варіанти введення локдауну вже в грудні. Відмінності в датах

Наразі влада розглядає три сценарії розвитку подій для повного локдауну, відмінності – в датах. Про це пише LIGA.net з посиланням на джерела у «Слузі народу» та уряді.

За даними видання, до 26 листопада одним з варіантів карантинних обмежень було продовження карантину вихідного дня, термін дії якого закінчується в найближчі вихідні. Сьогодні ж цей варіант не розглядають, на столі у влади три сценарії введення тотального карантину.

Перший варіант передбачає введення жорсткого карантину буквально відразу після прийняття гарантій підтримки бізнесу. Тобто локдаун може бути введений вже на наступному тижні, якщо зростання захворюваності не сповільниться. Термін обмежень – від двох тижнів до закінчення новорічних свят.

«Це найболючіший варіант, крайній захід», – підтверджує співрозмовник в Кабміні.

26 листопада кількість нових хворих на коронавірус вперше перетнула позначку в 15 000. Ще в жовтні президент Володимир Зеленський позначив цю цифру як маркер для запровадження повного локдауну

Другий варіант – карантин вводиться не раніше 15 грудня і триває до закінчення різдвяних свят. Цей варіант дає підприємцям можливість підготуватися до обмежень.

«Бізнес має бути попереджено заздалегідь, щоб ресторатори, наприклад, не закупили тонну риби, яка через локдаун протухне», – пояснює співрозмовник в Кабміні. Поки що, за його словами, це найвірогідніший план дій. Але все залежить від статистики.

Третій варіант – найбільш м'який – обмежити роботу низки підприємств з 29 грудня на дві або три тижні. Як стверджують співрозмовники видання у «Слузі народу», він дасть можливість легше пережити локдаун і спокійно завершити фінансові справи в кінці року.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.