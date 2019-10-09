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    Зеленський вп’яте поговорив по телефону з Меркель

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    Зеленський зустрічався з Меркель під час візиту до Берліну у червні - Зеленський вп’яте поговорив по телефону з Меркель
    Зеленський зустрічався з Меркель під час візиту до Берліну у червні

    У середу Меркель та український президент провели телефонну розмову, повідомив посол України в Німеччині

    Президент Володимир Зеленський 9 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «Щойно відбулася вже п’ята за ліком телефонна розмова між президентом Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України», - написав посол.

    До слова, завтра, 10 жовтня, Зеленський  проведе пресмарафон і спілкуватиметься з журналістами увесь день на фудкорті Kyiv Food Market в Києві. Президент відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

    9 жовтня Зеленський відвідав виставку «Зброя та безпека» у Києві та ознайомився з новітніми розробками військової техніки, озброєння й обладнання.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня побував у Берліні з одноденним візитом.

    Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

    На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

    Німеччина Ангела Меркель посол Андрій Мельник Володимир Зеленський президент
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