Зеленський вп’яте поговорив по телефону з Меркель



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Зеленський зустрічався з Меркель під час візиту до Берліну у червні

У середу Меркель та український президент провели телефонну розмову, повідомив посол України в Німеччині

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Щойно відбулася вже п’ята за ліком телефонна розмова між президентом Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України», - написав посол.

Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між Президентом @ZelenskyyUa та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 9 октября 2019 г.

До слова, завтра, 10 жовтня, Зеленський проведе пресмарафон і спілкуватиметься з журналістами увесь день на фудкорті Kyiv Food Market в Києві. Президент відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

9 жовтня Зеленський відвідав виставку «Зброя та безпека» у Києві та ознайомився з новітніми розробками військової техніки, озброєння й обладнання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня побував у Берліні з одноденним візитом.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.