  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні

    • Розсилка
    Щороку 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників - Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні
    Щороку 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників

    У столиці біля могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави було встановлено вінок

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 жовтня, у 76 річницю з Дня визволення України від нацистських загарбників вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

    За інформацією пресслужби, біля могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у столиці було встановлено вінок.

    «Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру», — сказав голова держави.

    Як повідомлялося, щороку 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників.

    Цього дня у 1944 році було остаточно вигнано війська нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

    українці Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies