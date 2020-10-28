Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні



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Щороку 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників

У столиці біля могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави було встановлено вінок

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 жовтня, у 76 річницю з Дня визволення України від нацистських загарбників вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

За інформацією пресслужби, біля могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у столиці було встановлено вінок.

«Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру», — сказав голова держави.

Як повідомлялося, щороку 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників.

Цього дня у 1944 році було остаточно вигнано війська нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.