Візит Зеленського до Британії: Офіс президента опустився до відвертої брехні українцям

Звідки візьмуться реформи, якщо помічник президента їздить ночами вирішувати питання олігархів?

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«Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів», пишет сайт президента. Офис президента перед выборами опустился уже до откровенного обмана украинских граждан, заявления президента прямо искажают смысл заключённых соглашений.

Президент НЕ ПРИВЕЗ 2,5 миллиарда фунтов в Украину, это ложь. Это Великобритания для стимулирования СВОЕГО БРИТАНСКОГО экспорта предоставила КРЕДИТНЫЕ ГАРАНТИИ для инвестпроектов в Украине, которые должны быть реализованы с привлечением британского бизнеса, это кредит! И прежде чем получить эти гарантии надо будет разработать инвестиционный план, то есть все это очень не быстрое дело. Фунты остаются в Британии, их никто не привез. И деньги за этот проект придётся с процентами возвращать тем, кто будет кредитом пользоваться.

Но главный вопрос в другом - а почему британский бизнес не хочет инвестировать в Украину без кредитных гарантий своего правительства? Что мешает?

На самом деле украинский бизнес мог бы и сам привлекать инвестиции в любом объёме, но такие политические соглашения заключаются, потому что западный бизнес к нам идти боится - из-за отсутствия реформ, из-за коррупции на всех уровнях, из-за отсутствия независимого правосудия, из-за неэффективных правоохранительных органов. И если бы президент занимался бы этими вопросами, то Украина получала бы инвестиции на куда большие суммы.

Но откуда возьмутся реформы, если помощник президента ездит по ночам и решает вопросы олигархов? Вот это и есть реальная кредитная гарантия, о которой президент ничего британцам и украинцам не говорит.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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