Зеленський закликав українців пройти опитування для «Держави в смартфоні»



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Президент зазначив, що цей проект повинен врахувати потреби кожного українця

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у проект «Держава в смартфоні» і закликає українців взяти участь в онлайн-опитуванні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

«Кожен українець, та й я особисто стикався з, м'яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я гаряче вірю в проект «Держава в смартфоні». Це прогресивна ініціатива, мета якої - змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Зрештою, для цього ми і працюємо», - написав Зеленський.

Президент зазначив, що цей проект повинен врахувати потреби кожного громадянина і виправити всі недоліки застарілої системи.

«Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням», - закликав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.