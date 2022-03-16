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    Зеленський запросив усіх друзів України відвідати Київ

    Президент Володимир Зеленський звернувся до народу - Зеленський запросив усіх друзів України відвідати Київ
    Президент Володимир Зеленський звернувся до народу
    Фото: Офіс президента

    Президент України закликав партнерів не боятися окупантів так само як це роблять українці

    Президент України Володимир Зеленський запросив «всіх друзів України» відвідати Київ. Про це він сказав під час вечірнього звернення до народу.

    «Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків» – попередив глава держави.

    Він повідомив, що рішення держав-партнерів про посилення українського арсеналу в повітрі ще не ухвалене і Україна не отримали літаків. «Погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів», – сказав президент Зеленський.

    Нагадаємо, 15 березня Київ відвідали премʼєр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

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    Теги: Польща НАТО Чехія Володимир Зеленський Словенія
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    Зеленський запросив усіх друзів України відвідати Київ