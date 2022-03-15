Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії (відео)

Зеленський подякував за надану допомогу під час бойових дій

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 брезня зустрілися у Києві із керівниками урядів Польщі, Чехії та Словенії. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

«Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо», – написав Зеленський.

Президент також опублікував перші кадри зустрічі.

Зеленський подякував за надану допомогу під час бойових дій. Під час перемовин український президент розповів про ситуацію із війною в Україні. Зокрема, він згадав нещодавній обстріл Яворівського полігону, що розташований за 20 км від кордону НАТО.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

До слова, Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян.