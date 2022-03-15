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    Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії (відео)

    Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії - Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії (відео)
    Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії
    фото: кадр з відео

    Зеленський подякував за надану допомогу під час бойових дій

    Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 брезня зустрілися у Києві із керівниками урядів Польщі, Чехії та Словенії. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

    «Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо», – написав Зеленський.

    Президент також опублікував перші кадри зустрічі.

    Зеленський подякував за надану допомогу під час бойових дій. Під час перемовин український президент розповів про ситуацію із війною в Україні. Зокрема, він згадав нещодавній обстріл Яворівського полігону, що розташований за 20 км від кордону НАТО.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

    У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

    До слова, Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян.

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    Теги: росія Польща Чехія Володимир Зеленський Словенія президент
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    Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії (відео)