Озеленення. На Одещині активіст хотів долучитися до ініціативи Зеленського, але отримав на горіхи від екологів

Активісти-озеленювачі хочуть знищити унікальний степ

Ініціатива відомого одеського активіста Анатолія Кавуна щодо озеленення берегів Аджаликського лиману викликала обурення у спеціалістів.

Ще 7 червня на своїй сторінці в мережі Facebook активіст виклав фотозвіт про акцію щодо «озеленення» Аджаликського лиману, під час якої висадили 500 саджанців павловії. Анатолій Кавун також висловив сподівання, що вдасться озеленити й інші лимани Одещини.

«Почувши про проєкт Володимира Зеленського про озеленення України та плани про мільярд дерев, хотів би запитати депутатів від партії «Слуга Народу» міста і області, може вони підтримають проєкт і не тільки наші не дуже міцні і всюдисущі плечі візьмуть на себе ці витрати і восени ми замість планованих 3-4.000 дерев різних сортів посадимо в Одеській області 50-100.000 саджанців і озелененимо береги всіх лиманів?», – записав активіст у себе на сторінці.

Повідомлення Анатолія Кавуна викликало цілий шквал критики з боку людей, які розуміються хоча би на азах екології. Суть зауважень зводилася до того, що посадка такого агресивного інвазійного виду, як павловія, посеред залишків унікального причорноморського степу є варварством. Екологи також прямо вказали, що навіть на тих світлинах, які виклав у себе на сторінці активіст, присутні червонокнижні рослини які, у випадку розростання висаджених дерев, будуть знищені.

Зокрема обурення викликала світлина з червонокнижною ковилою та підпис до неї: «Поки тут порожньо, але незабаром (сподіваємося) буде по-іншому ...!».

Критики прямо вказували, що на світлині не «пусто», а присутня унікальна лучно-степова рослинність. При чому така, що охороняється законами.

Наразі майже всі критичні зауваження ретельно видалені автором сторінки. Якою буде реакція одеських чиновників, які відповідають за охорону природи, на спробу активістів знищити ділянку степу з червонокнижними та рідкісними рослинами – невідомо.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це Зеленський заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.