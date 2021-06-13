Байден дасть «жорсткий сигнал» Путіну щодо агресії в Україні – NBC

Байден також має намір обговорити з Путіним кібератаки РФ

Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому». Про це повідомляє телеканал NBC.

Джерела телеканалу не сказали, чи буде «зустріч віч-на-віч» без помічників і радників.

NBC повідомляє, що Байден має передати «жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп».

Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту «єдиний фронт проти його згубної поведінки».

За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.

Як відомо, зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде 16 червня на женевській віллі Ла Гранж. Вони після зустрічі не робитимуть спільної пресконференції.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з Джо Байденом.

Канцлер повідомила, що темами розмови з американським лідером була його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також газовий проєкт «Північний потік-2». Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.