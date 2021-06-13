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    Байден дасть «жорсткий сигнал» Путіну щодо агресії в Україні – NBC

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    Путін та Байден зустрінуться 16 червня - Байден дасть «жорсткий сигнал» Путіну щодо агресії в Україні – NBC
    Путін та Байден зустрінуться 16 червня
    Фото з відкритих джерел

    Байден також має намір обговорити з Путіним кібератаки РФ

    Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому». Про це повідомляє телеканал NBC.

    Джерела телеканалу не сказали, чи буде «зустріч віч-на-віч» без помічників і радників.

    NBC повідомляє, що Байден має передати «жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп».

    Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту «єдиний фронт проти його згубної поведінки».

    За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

    Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.

    Як відомо, зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде 16 червня на женевській віллі Ла Гранж. Вони після зустрічі не робитимуть спільної пресконференції.

    Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з Джо Байденом.

    Канцлер повідомила, що темами розмови з американським лідером була його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також газовий проєкт «Північний потік-2». Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Читайте також: Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна
    Теги: США Джозеф Байден вибори Путін президент
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    Байден дасть «жорсткий сигнал» Путіну щодо агресії в Україні – NBC