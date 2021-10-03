Зеленський заявив, що домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну

Саакашвілі затримали відразу після його приїзду до Грузії

Президент сказав, що «різними можливостями» намагатиметься повернути громадянина України Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

В ході брифінгу в Трускавці Зеленський сказав, що поверненням Саакашвілі будуть займатися «все інституції», включаючи Міністерство закордонних справ і посольства, які працюють в Грузії і Україні. Також його повернення обговорюватимуть на рівні Кабінетів міністрів країн і прем'єр-міністрів.

«Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада», – додав він.

Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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