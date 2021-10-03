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    Зеленський заявив, що домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну

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    Саакашвілі затримали відразу після його приїзду до Грузії - Зеленський заявив, що домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну
    Саакашвілі затримали відразу після його приїзду до Грузії
    скріншот із відео

    Президент сказав, що «різними можливостями» намагатиметься повернути громадянина України Саакашвілі

    Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

    В ході брифінгу в Трускавці Зеленський сказав, що поверненням Саакашвілі будуть займатися «все інституції», включаючи Міністерство закордонних справ і посольства, які працюють в Грузії і Україні. Також його повернення обговорюватимуть на рівні Кабінетів міністрів країн і прем'єр-міністрів.

    «Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада», – додав він.

    Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

    Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

    Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: МЗС Михайло Саакашвілі Грузія Володимир Зеленський президент
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    Зеленський заявив, що домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну