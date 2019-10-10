Зеленський заявив, що відсоток від доходу сім'ї на сплачення комуналки буде зменшуватись



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Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото6 Станіслав Груздєв, Главком

Президент: Зараз ми працюємо над деякими речами і ви побачите, що комунальні тарифи зменшаться

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що його команда працюємо над деякими речами, щоб (комунальні тарифи зменшились.

Він також наголосив, що в подальшому відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг повинен скоротитися.

«Я говорив з МВФ і нашим урядом і ми домовлялися про одне, якщо ми відкриємо ринок і в нас будуть ринкові ціни, ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг повинен зменшитися і це ми гарантуємо людям. Я ставлю це питання уряду і прем'єр-міністр зі мною згоден», - розказав Зеленський.

«Що ми хочемо? У 2020 році має бути збільшено прожитковий мінімум, він повинен стати реальним... мінімум прожитковий десь 4 300 гривень при сьогоднішньому курсі. Я можу сказати тільки одне, що ми будемо зменшувати цей відсоток. Люди ніколи не платитимуть платити 50-70% чи 80% за комуналку від свого доходу або доходу сім'ї. Це я можу гарантувати», - пообіцяв глава держави.

Зазначимо, у липні Зеленський заявив, що хоче позбавити малозабезпечених від оплати комунальних рахунків.

Як повідомлялось, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.