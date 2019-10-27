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    Зеленський звільнив голову РДА в Донецькій області

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    Зеленський звільнив голову РДА в Донецькій області

    Зеленський звільнив Ганну Ященко у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України

    Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо звільнення голови РДА Донецької області.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні № 354/2019-рп, що було опубліковано на сайті Президента.

    «Звільнити Ященко Ганну Анатоліївну з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України», — йдеться у повідомленні.

    Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо звільнення голів Хорольської та Семенівської РДА у Полтавській області, а також, зокрема, був звільнений начальник управління СБУ у цій же області.

    СБУ Володимир Зеленський президент
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